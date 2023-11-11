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Российские войска продвинулись в районе Авдеевки — ISW

11 ноября 2023, 08:25

Российские войска продвинулись в районе Авдеевки — ISW

Армия РФ 10 ноября вела наступательные действия в районе Авдеевки. В то же время, российские военные блоггеры утверждали, что российские войска якобы вошли в окрестности Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и продолжают бои в этом районе. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что по данным связанного с Кремлем военного блоггера, российские силы также вроде бы заняли позиции на железнодорожном пути, позволив достичь тактических успехов у Степного. По его словам, войска РФ пытаются создать котел вокруг Авдеевки и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах на авдеевском направлении.

Как сообщает ISW, украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области 10 ноября. Российский военный блоггер утверждал, что ВСУ атаковали вблизи Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от р. Днепр), Подстепного (18 км к востоку от г. Херсона и 4 км от Днепра и Кринок (30 км северо-восточнее Херсонской области и 2 км от р. Днепр). По его данным, украинские силы частично закрепились к югу от Крынок 9 ноября, но впоследствии якобы отступили из-за российских обстрелов.

Также отмечается, что пробелы в российской противовоздушной обороне позволяют украинским силам действовать ударно-тактической авиацией на фронте у Кринок.

Как пишет ISW, опубликованные 10 ноября геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись к югу от Крынок.

Кроме того, 10 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная и недавно достигли незначительного подтвержденного прогресса. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 9 ноября, показывают, что россияне незначительно продвинулись юго-западнее Петропавловки (7 км восточнее Купянска).

Вместе с тем, 10 ноября украинские войска продолжили наступательные действия на южном фланге Бахмута и подтвердили незначительное продвижение.

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