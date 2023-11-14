РФ ударили по Никополю тремя дронами, есть погибший и раненый

Российские захватчики обстреляли Никополь Днепропетровской области с помощью дронов, один человек погиб, также есть раненый. Атака произошла сегодня, 14 ноября. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Российские террористы ударили по Никополю тремя дронами-камикадзе», — написал он.



Лысак добавил, что пострадал 72-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.



Кроме того, по информации главы региона, в результате атаки погиб один гражданский.



Напомним, днем 13 ноября российские военные атаковали дроном и артиллерией Никополь.