РФ вдарили по Нікополю трьома дронами, є загиблий та поранений

Російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області за допомогою дронів, одна людина загинула, також є поранена. Атака сталась сьогодні, 14 листопада. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Російські терористи вдарили по Нікополю трьома дронами-камікадзе», — написав він.



Лисак додав, що постраждав 72-річний чоловік. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.



Крім того, за інформацією голови регіону, внаслідок атаки загинула одна цивільна.



Нагадаємо, вдень 13 листопада російські військові атакували дроном та артилерією Нікополь.