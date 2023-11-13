Оккупанты обстреляли Никополь, есть раненый

Обстрел Никополя. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Днем 13 ноября российские военные атаковали дроном и артиллерией Никополь.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.



В результате удара ранения получил местный житель. Повреждены коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, жилые дома, хозяйственные постройки, гараж, линии электропередач и газопровод.



Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Напомним, 13 ноября около 14:15 произошел комбинированный обстрел из РСЗО и артиллерии центральной части Херсона. По официальным данным погибли два человека и десять получили ранения.