ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продолжить выплаты

Украине могут продолжить выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады. Фото: Минреинтеграции

В Украине могут еще на полгода продлить выплаты внутренне перемещенным семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



Отмечается, что на горячие линии ведомства звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу.



Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.



Согласно постановлению КМУ № 332 для семей из уязвимых категорий населения помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью; лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью; лица пенсионного возраста; лица, имеющие троих и более детей младше 18 лет; несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя; если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Вице-премьерка Ирин Верещук предложила расширить перечень категорий незащищенных слоев населения, которым будут продолжены выплаты ВПЛ еще на полгода.



«В частности, я предлагаю продолжить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии», – отметила она.



Напомним, новые правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам вступили в силу с 1 ноября.