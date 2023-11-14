ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продолжить выплаты

В Украине могут еще на полгода продлить выплаты внутренне перемещенным семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
Отмечается, что на горячие линии ведомства звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу.
Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.
Согласно постановлению КМУ № 332 для семей из уязвимых категорий населения помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
Вице-премьерка Ирин Верещук предложила расширить перечень категорий незащищенных слоев населения, которым будут продолжены выплаты ВПЛ еще на полгода.
«В частности, я предлагаю продолжить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии», – отметила она.
Напомним, новые правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам вступили в силу с 1 ноября.