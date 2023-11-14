ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати

Україні можуть продовжити виплати ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки. Фото: Мінреінтеграції

В Україні можуть ще на пів року продовжити виплати внутрішньо переміщеним сім'ям із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.



Зазначається, що на гарячі лінії відомства дзвонять жінки-ВПО з малолітніми дітьми, які живуть у регіонах, де не працюють дитячі садки. Жінки пояснюють, що через це не можуть вийти на роботу.



Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.



Відповідно до постанови КМУ № 332 для сімей із вразливих категорій населення допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо у сім'ї є:

діти з інвалідністю; особи, які доглядають особу з інвалідністю; особи пенсійного віку; особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років; неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника; якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Віцепрем'єрка Ірина Верещука запропонувала розширити перелік категорій незахищених верств населення, яким будуть продовжені виплати ВПО ще на пів року.



«Зокрема, я пропоную продовжити такі виплати сім'ям переселенців із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини у результаті збройної агресії», — зазначила вона.



Нагадаємо, нові правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам набули чинності з 1 листопада.