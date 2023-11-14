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ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати

14 листопада 2023, 15:27

ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати

Україні можуть продовжити виплати ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки. Фото: Мінреінтеграції Україні можуть продовжити виплати ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки. Фото: Мінреінтеграції

В Україні можуть ще на пів року продовжити виплати внутрішньо переміщеним сім'ям із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

Зазначається, що на гарячі лінії відомства дзвонять жінки-ВПО з малолітніми дітьми, які живуть у регіонах, де не працюють дитячі садки. Жінки пояснюють, що через це не можуть вийти на роботу.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до постанови КМУ № 332 для сімей із вразливих категорій населення допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо у сім'ї є:

  1. діти з інвалідністю;
  2. особи, які доглядають особу з інвалідністю;
  3. особи пенсійного віку;
  4. особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;
  5. неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;
  6. якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Віцепрем'єрка Ірина Верещука запропонувала розширити перелік категорій незахищених верств населення, яким будуть продовжені виплати ВПО ще на пів року.

«Зокрема, я пропоную продовжити такі виплати сім'ям переселенців із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини у результаті збройної агресії», — зазначила вона.

Нагадаємо, нові правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам набули чинності з 1 листопада.

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