ВПО сім'ям з малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати

В Україні можуть ще на пів року продовжити виплати внутрішньо переміщеним сім'ям із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.
Зазначається, що на гарячі лінії відомства дзвонять жінки-ВПО з малолітніми дітьми, які живуть у регіонах, де не працюють дитячі садки. Жінки пояснюють, що через це не можуть вийти на роботу.
Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до постанови КМУ № 332 для сімей із вразливих категорій населення допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо у сім'ї є:
Віцепрем'єрка Ірина Верещука запропонувала розширити перелік категорій незахищених верств населення, яким будуть продовжені виплати ВПО ще на пів року.
«Зокрема, я пропоную продовжити такі виплати сім'ям переселенців із малолітніми дітьми в регіонах, де не працюють дитячі садки. Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини у результаті збройної агресії», — зазначила вона.
Нагадаємо, нові правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам набули чинності з 1 листопада.