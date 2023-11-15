Окупанти продовжують атакувати на Луганщині, використовуючи авіацію — Лисогор

Російська армія активізувала свої сили на Луганському напрямку, вони продовжують обстрілювати низку населених пунктів. Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Ворог не зважає на власні втрати — використовує резерв і продовжує атакувати. Цього разу російські штурми охопили Надію та Серебрянський ліс – успіху у загарбників не було», – написав він.



За його словами, окупанти використовують тактичну та штурмову авіацію в районі Піщаного та на ділянках, де вони намагаються йти вперед.



Крім того, Невське та населені пункти навколо Білогорівка витримали артилерійський та мінометний вогонь росіян.



Нагадаємо, російська армія за добу випустила за населеними пунктами та позиціями українських військових у Луганській області близько 500 снарядів. Під вогнем залишаються Невське, Білогорівка, Надія та Серебрянський ліс.