В Торецкой громаде повреждены дома, в Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы: Мороз о ситуации на Донетчине

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 14 ноября, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В частности, Селидово, Авдеевку, Яблоновку, Северск и другие. В результате атак есть пострадавшие и значительные повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



По информации главы региона, ситуация в Донецкой области следующая:



На Донецком направлении около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Селидову — ранены 3 человека, повреждены 16 частных домов и 8 многоэтажек, еще 1 частный дом разрушен.



Дважды обстреляна Кураховская громада: в Курахово в зоне поражения промзона, в Кураховке повреждены 4 дома. В Марьинской громаде есть попадания на трех улицах Красногоровки, обстреляны Екатериновка и Елизаветовка. В Очеретинской громаде повреждено сельхозпредприятие в Соловьеве. Единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.



На Горловском направлении повреждены 6 объектов в Яблоновке Ильиновской громаде и 4 частных дома в Николаевке Константиновской громаде. В Торецкой громаде повреждены дом и 2 инфраструктурных объекта в Торецке, а также 4 дома в Зализном.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, 2 объекта социальной сферы в Торском Лиманской громаде.



Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области этой ночью, 15 ноября. В результате атаки трое людей ранены, еще один гражданский погиб.