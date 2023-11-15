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У Торецькій громаді пошкоджено будинки, в Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли: Мороз про ситуацію на Донеччині

15 листопада 2023, 10:22

У Торецькій громаді пошкоджено будинки, в Авдіївці зафіксовано поодинокі обстріли: Мороз про ситуацію на Донеччині

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти минулої доби, 14 листопада, обстрілювали населені пункти Донецької області. Зокрема, Селидове, Авдіївку, Яблонівку, Сіверськ та інші. Внаслідок атак є постраждалі та значні пошкодження. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

За інформацією голови регіону, ситуація в Донецькій області така:

На Донецькому напрямку близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Селидовому — поранено 3 людини, пошкоджено 16 приватних будинків і 8 багатоповерхівок, ще 1 приватний будинок зруйновано.

Двічі обстріляна Курахівська ТГ: у Кураховому в зоні ураження промзона, у Курахівці пошкоджено 4 будинки. У Мар'їнській ТГ є влучання на трьох вулицях Красногорівки, обстріляні Катеринівка і Єлизаветівка. В Очеретинській ТГ пошкоджено сільгосппідприємство у Соловйовому. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку пошкоджено 6 об'єктів в Яблунівці Іллінівської ТГ і 4 приватні будинки у Миколаївці Костянтинівської ТГ. У Торецькій ТГ пошкоджено будинок і 2 інфраструктурні об'єкти у Торецьку, а також 4 будинки у Залізному.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, 2 об'єкти соціальної сфери у Торському Лиманської ТГ.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада. Внаслідок атаки трьох людей поранено, ще один цивільний загинув.

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