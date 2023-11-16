Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 ноября

Политика



Россияне начали подготовку к «выборам президента РФ» на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что этот процесс будет проходить так же, как фейковые «выборы в местные советы».



Общество



Российские оккупанты завершили формирование телеграфной сети на временно оккупированных территориях Украины. В маршрут включили Донецк, Луганск, Геническ и Мелитополь. Ранее к сети подключили Севастополь и Симферополь.



Во временно оккупированном Донецке восстановлено энергоснабжение, нарушенное аварией в воскресенье, 12 ноября.



Боевые действия



Новоназначенный командующий группировкой войск РФ «Днепр» на Херсонщине Михаил Теплинский озвучил имена убитых офицеров. Все они, судя по информации Теплинского, погибли в запорожском направлении. Подробности смотрите на этом видео.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения, повреждены четыре жилых дома, а также два объекта гражданской инфраструктуры.



В оккупированном Мангуше Донецкой области российские военные развернули военную базу. Указывается, что на базе находится склад с горючим, как минимум, 10 боевых бронированных машин, 4 РСЗВ, командный пункт и штаб.



Тамбовский пороховой завод в России атаковали дроны, и это уже второй случай за последнюю неделю. В результате падения беспилотника была повреждена часть крыши цеха смешивания массы.



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