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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 листопада

16 листопада 2023, 00:13

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 листопада

Політика

 Росіяни розпочали підготовку до «виборів президента РФ» на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що цей процес проходитиме так само, як фейкові «вибори до місцевих рад».

Суспільство

Російські окупанти завершили формування телеграфної мережі на тимчасово окупованих територіях України. У маршрут включили Донецьк, Луганськ, Генічеськ та Мелітополь. Раніше до мережі підключили Севастополь та Сімферополь.

У тимчасово окупованому Донецьку відновлено енергопостачання, порушене аварією у неділю, 12 листопада.

Бойові дії

 Новопризначений командувач угрупуванням військ РФ «Дніпро» на Херсонщині Михайло Теплинський озвучив імена вбитих офіцерів. Усі вони, судячи з інформації Теплинського, загинули у запорізькому напрямку. Подробиці дивіться на цьому відео.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, пошкоджено чотири житлові будинки, а також два об'єкти цивільної інфраструктури.

В окупованому Мангуші Донецької області російські військові розгорнули військову базу. Вказується, що на базі знаходиться склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, командний пункт та штаб.

Тамбовський пороховий завод у Росії атакували дрони, і це вже другий випадок за останній тиждень. Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину даху цеху змішування маси.

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