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В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение

15 ноября 2023, 11:39

В оккупированном Донецке полностью восстановлено энергоснабжение

Во временно оккупированном Донецке восстановлено энергоснабжение, нарушенное аварией в воскресенье, 12 ноября. Об этом сообщил так называемый глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

«После завершения аварийных работ по замене высоковольтной опоры линии электропередачи сотрудниками Кировских электрических сетей «Региональной энергопоставляющей компании» было восстановлено энергоснабжение всех потребителей Донецка, обесточенных 12 ноября», — отметил он.

Кроме того, по словам Кулемзина, также возобновлено движение трамваев и троллейбусов. 

12 ноября практически весь Донецк был обесточен после повреждения высоковольтной ЛЭП. 

По состоянию на утро 14 ноября более 550 домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка оставались без отопления после воскресной аварии в системе энергоснабжения.

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