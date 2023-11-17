Шестеро людей загинули внаслідок обстрілів за добу в Херсонській області

Внаслідок масованих обстрілів минулої доби на Херсонщині загинули шестеро людей, десять отримали поранення, зокрема дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

«Минулої доби противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Містом Херсон агресор випустив 43 снаряди», — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Прокудін підкреслив, що через російську агресію шість людей загинули, ще десять — отримали поранення, з них одна дитина.

За даними ОВА, російські військові потрапили в житлові квартали населених пунктів області: адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичний заклад, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні.

Нагадаємо, у четвер вранці, 16 листопада, російська армія завдала чергового удару по Корабельному району Херсона, є загиблий і поранена.