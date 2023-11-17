«ДНР»: в результате обстрела Донецка ранен мужчина

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 17 ноября, произошел обстрел. В результате чего один человек пострадал. Об этом сообщил так называемый глава муниципального образования городского округа Алексей Кулемзин.



«По информации СЦКК, в результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по ул. Бирюзова ранен мужчина 1960 года рождения, повреждены два автомобиля», — написал он.



Напомним, 16 ноября в Донецке погибла женщина, которая попала под обстрел.