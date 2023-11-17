«ДНР»: внаслідок обстрілу Донецька поранено чоловіка

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 17 листопада, відбувся обстріл. Внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомив так званий голова муніципальної освіти міського округу Олексій Кулемзін.



«За інформацією СЦКК, внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з ворожого безпілотного літального апарату у Кіровському районі на вул. Бірюзова поранено чоловіка 1960 року народження, пошкоджено два автомобілі», - написав він.



Нагадаємо, 16 листопада у Донецьку загинула жінка, яка потрапила під обстріл.