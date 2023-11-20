Вранці окупанти здійснили масований артобстріл Авдіївки, є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Окупаційні війська РФ минулої доби, 19 листопада, атакували деякі населені пункти Донецької області. Зокрема, обстріляли Курахове та Авдіївку. Про це повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

«На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді пошкоджено п'ятиповерхівку в Красногорівці, під обстрілами Георгіївка і Максимільянівка. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Гостре. На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки — пошкоджено будинок», — написав він.





За його словами, напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Святогорівці Добропільської громади — пошкоджено 9 приватних будинків і ветеринарна клініка.





Крім того, наГорлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки: 2 у Північному і 1 у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 господарчі споруди і 1 промислова будівля. У Соледарській громаді обстріляні Васюківка і Міньківка.





Також на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок і нежитлову споруду у Сіверську, двічі обстріляне Торське Лиманської громади.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Одна людина з Красногорівки постраждала, яка була поранена раніше.