Оккупанты нанесли комбинированную атаку по Украине: РФ выпустила 5 ракет и 10 БПЛА

В ночь на 21 ноября 2023 года, российские оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Украине, использовав при этом 10 ударных БпЛА типа «Shahed», также были выпущены четыре зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одна крылатая ракета наземного базирования «Искандер-К» из района Джанкой (Крым).



Об очередной атаке на гражданскую инфраструктуру Украины сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены девять беспилотников «Shahed-131/136» и одна крылатая ракета «Искандер-К».



При отражении атаки были задействованы подразделения мобильных огневых групп, авиация и зенитные ракетные подразделения. Ранее утром, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что армия РФ ударила по больнице в Селидово, где пострадало шесть человек.



Напомним, российские оккупанты ударили из С-300 по Новогродовской громаде Донецкой области, попав по территории ПП «Шахта «Котляревская». В результате атаки погиб гражданский.