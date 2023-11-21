Окупанти завдали комбінованої атаки по Україні: РФ випустила 5 ракет і 10 БПЛА

У ніч на 21 листопада 2023 року, російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Україні, використавши при цьому 10 ударних БпЛА типу «Shahed», також було випущено чотири зенітні керовані ракети С-300 на Донецькому напрямку та одна крилата ракета наземного базування «Іскандер-К» із району Джанкой (Крим).



Про чергову атаку на інфраструктуру України повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дев'ять безпілотників «Shahed-131/136» та одну крилату ракету «Іскандер-К».



При відбитті атаки були залучені підрозділи мобільних вогневих груп, авіація та зенітні ракетні підрозділи. Раніше вранці міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що армія РФ вдарила по лікарні в місті Селидове, де постраждало шестеро людей.



Нагадаємо, російські окупанти також вдарили із С-300 по Новогродівській громаді Донецької області, потрапивши територією ПП «Шахта «Котляревська». Внаслідок атаки загинула цивільна.