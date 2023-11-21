У Ростовській області працювала ППО: у міноборони РФ повідомили, що збили дрон

Над Ростовською областю РФ був помічений безпілотник, ППО його збила сьогодні, 21 листопада. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.



«Сьогодні близько 12:00 припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Ростовської області.



Нагадаємо, в міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що сьогодні, 21 листопада, в країні працювала протиповітряна оборона. Відомо, що над Брянською та Курською областями збили дрони.