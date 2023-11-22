Петровский район оккупированного Донецка обстреляли из РСЗО «Град»

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: Telegram

Как сообщает «СЦКК ДНР» после обстрела в Петровском районе временно оккупированного Донецка по улице Петровского, 258 ранен мальчик 2010 года рождения. По ул. Добровольского, 4 ранены мужчина 1989 года рождения и женщина.



По словам так называемого мэра города Алексея Кулемзина, в этом же районе случился прилёт во двор гимназии № 107. Судя по кадрам с места прилетов, обстрел велся из РСЗО «Град».

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: Telegram

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: Telegram

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: Telegram

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: Telegram

Ранее в Кировском районе в результате сброса взрывчатки с БПЛА ранены два ребенка — девочки 2009 года рождения.