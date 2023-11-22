Петрівський район окупованого Донецька обстріляли із РСЗВ «Град»

Наслідки обстрілу Петрівського району Донецька. Фото: Telegram

Як повідомляє «СЦКК ДНР» після обстрілу в Петрівському районі тимчасово окупованого Донецька на вулиці Петровського, 258 поранено хлопчика 2010 року народження. По вул. Добровольського, 4 поранені чоловік 1989 року народження та жінка.



За словами так званого мера міста Олексія Кулемзіна, у цьому ж районі стався приліт у двір гімназії № 107. Судячи з кадрів з місця прильотів, обстріл вівся з РСЗВ «Град».

Наслідки обстрілу Петрівського району Донецька. Фото: Telegram

Наслідки обстрілу Петрівського району Донецька. Фото: Telegram

Наслідки обстрілу Петрівського району Донецька. Фото: Telegram

Наслідки обстрілу Петрівського району Донецька. Фото: Telegram

У Кіровському районі внаслідок скидання вибухівки з БПЛА поранено дві дитини — дівчатка 2009 року народження.