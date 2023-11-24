Войска РФ ударили по Днепропетровщине, есть разрушения

Оккупанты атаковали Днепропетровщину. Фото: Сергей Лысак

Российская армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами и артиллерией. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Никополь сегодня был под артиллерийским обстрелом. А еще враг направил по городу 4 дрона-камикадзе», — написал он.



По его словам, повреждены админздание, 11 частных домов и 4 хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод.



Кроме того, оккупанты атаковали и Марганецкую громаду. Россияне сбросили полдесятка боеприпасов из БПЛА.



Лысак отметил, что обошлось без пострадавших.



Напомним, российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.