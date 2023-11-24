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Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині, є руйнування

24 листопада 2023, 23:12

Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині, є руйнування

Окупанти атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак Окупанти атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Російська армія вкотре атакувала Дніпропетровську область ударними дронами та артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Нікополь сьогодні був під артилерійським обстрілом. А ще ворог направив по місту 4 дрони-камікадзе», — написав він.

За його словами, пошкоджено адмінбудівлю, 11 приватних будинків, 4 господарські будівлі, лінії електропередач та газопровід.

Окрім того, окупанти атакували і Марганецьку громаду. Росіяни скинули півдесятка боєприпасів з БПЛА.

Лисак зазначив, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські терористи в ніч проти 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет направили на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

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Сергій Лисак
Місця
Дніпропетровська область Нікополь

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