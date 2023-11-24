Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині, є руйнування

Окупанти атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Російська армія вкотре атакувала Дніпропетровську область ударними дронами та артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Нікополь сьогодні був під артилерійським обстрілом. А ще ворог направив по місту 4 дрони-камікадзе», — написав він.



За його словами, пошкоджено адмінбудівлю, 11 приватних будинків, 4 господарські будівлі, лінії електропередач та газопровід.



Окрім того, окупанти атакували і Марганецьку громаду. Росіяни скинули півдесятка боєприпасів з БПЛА.



Лисак зазначив, що обійшлося без постраждалих.



Нагадаємо, російські терористи в ніч проти 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет направили на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.