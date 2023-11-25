В Киевской области из-за атаки беспилотников повреждены частные дома — ОВА

В Киевской области попаданий по объектам критической инфраструктуры нет, но повреждены частные дома. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Агрессор атаковал Киевщину БПЛА. В течение всего времени активно работала ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в одном из районов в результате падения обломков вражеской цели произошел пожар на предприятии. Пожар ликвидирован.

Отмечается, что повреждены 3 частных и 1 многоэтажные дома, автомобиль и заборы. Повреждения незначительны.

Оперативные и аварийные службы ликвидируют последствия атаки, подчеркнули в областной военной администрации.

Напомним, Россия в ночь на 25 ноября запустила по Украине рекордное количество «шахедов». Главной целью оккупантов был Киев.