На Київщині через атаку безпілотників пошкоджено приватні будинки — ОВА

У Київській області попадань по об'єктах критичної інфраструктури немає, але пошкоджено приватні будинки. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Агресор атакував Київщину БПЛА. Протягом усього часу активно працювала ППО. Попадань до об'єктів критичної інфраструктури немає. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Водночас, в одному з районів внаслідок падіння уламків ворожої мети сталася пожежа на підприємстві. Пожежу ліквідовано.

Зазначається, що пошкоджено 3 приватні та 1 багатоповерхові будинки, автомобіль та паркани. Ушкодження незначні.

Оперативні та аварійні служби ліквідують наслідки атаки, наголосили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, Росія в ніч на 25 листопада запустила Україною рекордну кількість «шахедів». Головною метою окупантів був Київ.