У Маріуполі за кілька днів убили шістьох окупантів — міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі протягом кількох днів убили шістьох російських загарбників. Про це повідомила сьогодні, 27 листопада, прес-служба міськради.

За даними росЗМІ, двох окупантів, зокрема одного офіцера, застрелили на вулицях окупованого міста. Їм стріляли в потилицю. Ще чотирьох військових знайшли мертвими на одному із пляжів Маріуполя.

«Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь. Поруч із тілами знайшли портрет Путіна. На ньому кров'ю одного з убитих було написано: «Йдіть!». Російські пропагандисти припускають, що у Маріуполі діє нова група партизанів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі 10 листопада вибухнув автомобіль місцевого поліцейського.