Армия РФ продолжает пытаться окружить Авдеевку — Генштаб

На оперативно-стратегической оси Авдеевки российские оккупанты продолжают пытаться окружить город, который расположен в 15 км. от временно оккупированного Донецка. Об этом говорится в отчете Генштаба.



Украинские воины держат позиции и наносят большие потери оккупантам. Наступательные действия противника были безуспешными к востоку от Новобахмутовки, к северо-востоку от села Бердичи, Авдеевки, Северного и от Тоненького, где Силы обороны Украины отразили 23 атаки.

Попытка окружить Авдеевку войсками РФ. Фото: deepstatemap.live

За прошедшие сутки, украинские защитники ликвидировали более 860 человек личного состава вооруженных сил РФ, добавив к списку уничтоженной российской техники еще три танка, три боевых бронированных машины и одну артиллерийскую систему.



Напомним, российские оккупанты атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, утром 27 ноября ударили по Авдеевке, также была обстреляна Красногоровка и Константиновка.