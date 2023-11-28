Армія РФ продовжує намагатися оточити Авдіївку — Генштаб

На оперативно-стратегічній осі Авдіївки російські окупанти продовжують намагатися оточити місто, розташоване за 15 км від тимчасово окупованого Донецька. Про це йдеться у звіті Генштабу.



Українські воїни тримають позиції та завдають великих втрат окупантам. Наступальні дії противника були марними на схід від Новобахмутівки, на північний схід від села Бердичі, Авдіївки, Северного та Тоненького, де Сили оборони України відбили 23 атаки.

Спроба оточити Авдіївку військами РФ. Фото: deepstatemap.live

Минулої доби, українські захисники ліквідували понад 860 осіб особового складу збройних сил РФ, додавши до списку знищеної російської техніки ще три танки, три бойові броньовані машини та одну артилерійську систему.



Нагадаємо, російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Зокрема, вранці 27 листопада вдарили по Авдіївці, також було обстріляно Красногорівку та Костянтинівку.