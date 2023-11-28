Стали известны подробности о последствиях утренних взрывов в Токмаке

Следствием взрывов во временно захваченном Токмаке Запорожской области утром, 28 ноября, стал «прилет» по зданию, которое использовали оккупанты. Оно расположено в центре города. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Как рассказал он, ссылаясь на данные местных, прилетело в здание в центре города, которое оккупанты давно использовали в своих целях.

«После взрывов захватчики засуетились — эвакуировали «трехсотых» и вещи. Точное количество ликвидированных оккупантов уточняется», — добавил он.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 28 ноября, в Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Перед ними в городе пропадал свет.