Стали відомі подробиці про наслідки ранкових вибухів у Токмаку

Наслідком вибухів у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області вранці, 28 листопада, став приліт по будівлі, яку використовували окупанти. Вона розташована у центрі міста. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Як розповів він, посилаючись на дані місцевих, прилетіло до будівлі у центрі міста, яку окупанти давно використали у своїх цілях.

«Після вибухів загарбники заметушилися — евакуювали «трисотих» та речі. Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється», — додав він.

Раніше повідомлялося, що вранці у вівторок, 28 листопада, у Токмаку Запорізької області пролунали вибухи. Перед ними в місті пропадало світло.