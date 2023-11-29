В Славянске начнут продавать елки: за сколько можна преобрести хвойное дерево

Государственное предприятие «Славянское лесное хозяйство» с 1 декабря 2023 года начинает реализацию рождественско-новогодних деревьев – сосны крымской и ели обыкновенной. Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Fecebook .

Хвойные деревья для новогодних праздников выращены на специализированных участках Маяцкого, Покровского, Екатериновского и Белозерского лесничеств. Лесхоз запланировал продать в декабре 2023 года до 1500 шт. чипированных новогодних деревьев.

Продажа новогодних елок для каждого физического лица возможна в количестве 10 штук.

Оптовые цены на новогодние елки:

елки новогодние длина до 1 м. — 150,00 грн. (с НДС);

елки новогодние длина 1-1,9 м. — 198,00 грн. (с НДС);

елки новогодние длина 2-3 м. — 240,00 грн. (с НДС);

елки новогодние длина более 3 м. — 396,00 грн. (с НДС);

ветви новогодние — 36,00 грн. (с НДС).