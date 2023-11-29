В Славянске начнут продавать елки: за сколько можна преобрести хвойное дерево

Государственное предприятие «Славянское лесное хозяйство» с 1 декабря 2023 года начинает реализацию рождественско-новогодних деревьев – сосны крымской и ели обыкновенной. Об этом сообщили на официальной странице предприятия в Fecebook .
Хвойные деревья для новогодних праздников выращены на специализированных участках Маяцкого, Покровского, Екатериновского и Белозерского лесничеств. Лесхоз запланировал продать в декабре 2023 года до 1500 шт. чипированных новогодних деревьев.
Продажа новогодних елок для каждого физического лица возможна в количестве 10 штук.
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