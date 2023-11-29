У Слов'янську почнуть продавати ялинки: за скільки можна придбати хвойне дерево

Державне підприємство «Слов'янське лісове господарство» з 1 грудня 2023 року розпочинає реалізацію різдвяно-новорічних дерев – сосни кримської та ялинки звичайної. Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства у Fecebook.

Хвойні дерева для новорічних свят вирощені на спеціалізованих ділянках Маяцького, Покровського, Катеринівського та Білозерського лісництв. Лісгосп запланував продати у грудні 2023 року до 1500 шт. чіповані новорічні дерева.

Продаж новорічних ялинок для кожної фізичної особи можливий у кількості 10 штук.