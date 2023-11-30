Донецк, Луганск и не только: Главные события 30 ноября

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима водителю 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ивану Тарану.



Общество



Жители Куйбышевского района Донецка жалуются на отсутствие отопления. На одном из видео жительницы домов на ул. Градостроителей, 89, 87, 90, 94, 96 пришли жаловаться к начальнику районной теплосети. Он им отвечает, что тепла в их квартирах нет из-за дефицита кадров — нет работников, которые бы запустили отопление.



Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области проходит расселение военных РФ в квартирах местных жителей.



Боевые действия



Десять российских военных погибли и 15 ранены на полигоне под Ростовом в результате взрыва. Инцидент произошел в начале ноября. По словам источника, военнослужащие развели костер на полигоне. Рядом находились боеприпасы, которые сдетонировали из-за огня.



Бывший вице-мэр Уфы и глава района в Башкортостане уехал воевать в Украину. На войну с Украиной ездят многие чиновники. Некоторые из них, как, например, глава одного из новосибирских сельсоветов Сергей Матвеев, там погибают.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки получили два человека, повреждены восемь жилых домостроений , а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

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