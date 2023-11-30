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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада

30 листопада 2023, 23:08

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 листопада

Права людини

 Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок у вигляді довічного позбавлення волі з відбуванням у колонії особливого режиму водію 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Івану Тарану.

Суспільство

 Мешканці Куйбишівського району Донецька скаржаться на відсутність опалення. На одному із відео мешканки будинків на вул. Містобудівників, 89, 87, 90, 94, 96 прийшли скаржитися до начальника районної тепломережі. Він їм відповідає, що тепла в їхніх квартирах немає через дефіцит кадрів — немає працівників, які запустили б опалення.

У тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області відбувається розселення військових РФ на квартирах місцевих жителів.

Бойові дії

 Десять російських військових загинули та 15 поранені на полігоні під Ростовом внаслідок вибуху. Інцидент стався на початку листопада. За словами джерела, військовослужбовці розвели багаття на полігоні. Поруч були боєприпаси, які здетонували через вогонь.

Колишній віце-мер Уфи та голова району у Башкортостані поїхав воювати до України. На війну з Україною їздять багато чиновників. Деякі з них, як, наприклад, голова однієї з новосибірських сільрад Сергій Матвєєв, там гинуть.

В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення за добу отримали дві особи, пошкоджено вісім житлових домобудівництв, а також п'ять об'єктів цивільної інфраструктури.

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