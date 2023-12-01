Правительство США планирует вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа

США намерены вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к концу текущего десятилетия. Об этом сказал заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта в интервью Financial Times, обнародованном в пятницу, 1 декабря.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сокращение доходов России стало реальностью. Цель этих санкций — изменить поведение России и убедиться, что Путин, когда будет достигнут определенный мир, не использует три-четыре года, чтобы перевооружиться и подготовить свое армию к третьему этапу вторжения в Украину», — объяснил дипломат.

Издание напоминает, что Россия продолжает экспортировать большие объемы нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что экспорт нефти и газа из РФ может упасть, как минимум, на 40-50% к 2030 году, если западные санкции против российской энергетической отрасли сохранятся.

Ранее сообщалось, что Россия потратит в 2024 году на военные нужды больше, чем во времена СССР.