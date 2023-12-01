Уряд США планує вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу

США мають намір удвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до кінця поточного десятиріччя. Про це сказав заступник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтта в інтерв'ю Financial Times, оприлюдненому у п'ятницю, 1 грудня.

«Ми зробимо все можливе, щоб скорочення прибутків Росії стало реальністю. Мета цих санкцій — змінити поведінку Росії та переконатися, що Путін, коли буде досягнуто певного миру, не використає три-чотири роки, щоб переозброїтися та підготувати свою армію до третього етапу вторгнення в Україну», — пояснив дипломат.

Видання нагадує, що Росія продовжує експортувати великі обсяги нафти з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Однак Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що експорт нафти та газу з РФ може впасти як мінімум на 40-50% до 2030 року, якщо західні санкції проти російської енергетичної галузі збережуться.

Раніше повідомлялося, що Росія витратить у 2024 році на військові потреби більше, ніж за часів СРСР.