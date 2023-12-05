Силы обороны уничтожили 10 «шахедов»

В ночь на 5 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА «Shahed-136/131» по двум направлениям — Курская область и Приморско-Ахтарск-РФ, а также зенитными управляемыми ракетами С-300, которые направили по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. Про атаку сообщило командование ВС ВСУ.



Всего при атаке зафиксировано 17 ударных БПЛА типа «шахед» и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины.



Напомним в ночь на 4 декабря 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину 23 ударными БпЛА «Shahed-136/131» с мыса Чауда в оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой — с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.