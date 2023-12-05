Росіяни атакували дронами Чугуїв та Борову на Харківщині, є постраждалий — ОВА

Дрони РФ уночі атакували Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Росіяни минулої доби атакували дронами-камікадзе типу Shahed Чугуєв і Борову. Пошкоджено низку об'єктів, є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 21:17 понеділка, 4 грудня, росіяни атакували ударними безпілотниками селище Борова, пошкодивши там будинок культури, магазин та приватні будинки. Обійшлося без постраждалих. О 21:30 у Чугуєві внаслідок влучення двох ворожих безпілотників ушкодження отримали три будинки — вибито вікна, пошкоджено дахи. 41-річний цивільний отримав вибухову травму.

За словами Синєгубова, понад 20 населених пунктів регіону протягом доби страждали від ударів російських мінометів та артилерії. Росіяни обстріляли, зокрема, Червону Зорю Богодухівського району, Плетенівку Чугуївського, Червоне Перше, Дворічну, Сінківку, Петропавлівку, Іванівку та Берестове Куп'янського району.

За добу в області обстежено понад 5,9 гектарів території та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 5 грудня противник атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» за двома напрямками — Курська область та Приморсько-Охтарськ-РФ, а також зенітними керованими ракетами С-300, які направили по цивільних об'єктах Донецької та Херсонської. областей. Сили оборони збили 10 безпілотників агресора.