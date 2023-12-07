В Селидово заработала больница после ракетного удара армии РФ

Последствия обстрела больницы в Селидово 20 ноября. Фото: Селидовская ГВА

В Селидово возобновила работу центральная больница после ракетного удара оккупантов. Как известно, из-за обстрела в заведении уничтожены десятки единиц техники, в частности, рентген и УЗИ-аппараты. Об этом рассказал директор Селидовской центральной городской больницы Игорь Кияшко, передает «Суспільне».



«Полностью уцелевшее оборудование перенесли в главный корпус из поликлиники, инфекционное отделение, разрушенные вражеским обстрелом. Обустроили в приспособленных помещениях рабочие места специалистов поликлиники и уже более недели вернулись в штатный режим приема больных поликлинического отделения», — отметил он.



По его словам, все отделения работают, как и работали, за исключением инфекционного отделения. Однако Кияшко подчеркнул, что сейчас продолжаются ремонтные работы, чтобы создать условия в новых палатах для инфекционных больных.



Директор больницы не знает точного ущерба от обстрела россиян, руководство больницы ищет бюджетные средства и благотворителей, которые помогли бы купить новое оборудование.



Напомним, российская армия вечером, 20 ноября в очередной раз атаковала Селидово Донецкой области. В результате удара по больнице один человек погиб и 8 пострадали.