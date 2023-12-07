Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Селидовому запрацювала лікарня після ракетного удару армії РФ

07 грудня 2023, 14:36

У Селидовому запрацювала лікарня після ракетного удару армії РФ

Наслідки обстрілу лікарні в Селидовому 20 листопада. Фото: Селідівська МВА Наслідки обстрілу лікарні в Селидовому 20 листопада. Фото: Селідівська МВА

У Селидовому відновила роботу центральна лікарня після ракетного удару окупантів. Як відомо, через обстріл у закладі знищено десятки одиниць техніки, зокрема рентген та УЗД-апарати. Про це розповів директор Селидівської центральної міської лікарні Ігор Кіяшко, повідомляє «Суспільне».

«Повністю вціліле обладнання перенесли до головного корпусу з поліклініки, інфекційного відділення, зруйнованого ворожим обстрілом. Облаштували у пристосованих приміщеннях робочі місця фахівців поліклініки і вже понад тиждень повернулися до штатного режиму прийому хворих на поліклінічне відділення», — зазначив він.

За його словами, всі відділення працюють, як і працювали, крім інфекційного відділення. Однак Кияшко наголосив, що наразі тривають ремонтні роботи, щоб створити умови у нових палатах для інфекційних хворих.

Директор лікарні не знає точної шкоди від обстрілу росіян, керівництво лікарні шукає бюджетні кошти та благодійників, які б допомогли купити нове обладнання.

Нагадаємо, російська армія ввечері, 20 листопада, в черговий раз атакувала Селидове Донецької області. Внаслідок удару по лікарні одна людина загинула та 8 постраждали.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Селидове
Події
запрацювала лікарня

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:15
Окупанти оголосили евакуацію цивільних із Нової Каховки
15:12
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців — Лубінець
14:06
«ДНР»: в окупованому Донецьку жінки постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета
11:52
У Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях
09:15
В окупованому Луганську підлітків навчають військової підготовки для подальшої мобілізації
23:36
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 грудня
17:15
«ДНР»: в окупованому Донецьку троє людей постраждали через скидання вибухонебезпечних предметів
16:49
У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим
15:45
Німеччина передасть Україні майже 200 тисяч снарядів
15:43
В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув
13:57
Про небезпечні модифікації «шахедів» повідомила розвідка Великобританії
13:32
У Краматорську інформатор РФ стежив за ЗСУ через оптичні приціли — СБУ
10:30
Проблема з водою у Донецьку не вирішується
09:54
В окупованому Бердянську стався вибух
09:30
Через російські обстріли на Херсонщині за добу загинуло троє людей, семеро поранені — ОВА
08:25
ЗСУ провели контратаки біля Бахмута та Авдіївки — ISW
08:01
Російським військовим наказали «взяти» Авдіївку до прес-конференції Путіна — ЗМІ
23:19
Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 5 грудня
17:01
Окупанти обстріляли з «Градів» пункт видачі хліба у Часів Ярі: є загибла, п'ятеро поранених
15:42
Через російський обстріл у Херсоні загинув волонтер у Міжнародний день волонтера
усі новини
16:15
Окупанти оголосили евакуацію цивільних із Нової Каховки
15:45
Поліція знешкодила нові схеми ухилення від військової служби
15:15
На полігоні в Рязанській області стався вибух
15:12
У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців — Лубінець
14:57
Трьох бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, засуджені до ув'язнення
14:36
У Селидовому запрацювала лікарня після ракетного удару армії РФ
14:14
У грудні США передадуть усі замовлені системи Vampire Україні
14:06
«ДНР»: в окупованому Донецьку жінки постраждали через скидання вибухонебезпечного предмета
13:48
Четверо цивільних постраждали на Херсонщині через обстріл окупантів
13:37
Найбільш «популярні» маршрути атак російських дронів та ракет показали на картах
13:02
На Донеччині через обстріл РФ у шахті зникло світло: 35 гірників опинилися під землею
12:52
Начальники військових адміністрацій Краматорського району отримали державні нагороди
12:46
Окупанти за добу атакували 10 населених пунктів Донеччини: є руйнування
12:45
На військово-морську базу США прибув нафтовий танкер із Новоросійська
11:52
У Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях
10:59
Внаслідок ДТП у Харківській області загинули шестеро людей
10:38
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
10:35
У Росії зафіксували 150 випадків технічних несправностей літаків
10:03
У РФ визначились із датою президентських виборів
09:59
У РФ при зльоті спалахнув двигун літака
усі новини
ВІДЕО
День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки
07 грудня, 10:38
«Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони «Німеччина – не союзник України»: Росія поширила фейк, перекрутивши слова німецького міністра оборони
06 грудня, 21:19
Пожежа у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку пролунали вибухи: у небі видніється густий дим
06 грудня, 16:49
В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР». Фото: соцмережі В окупованому Луганську підірвали авто «ексдепутата Народної ради «ЛНР»: він загинув
06 грудня, 15:43
Проблеми з водою у Донецьку досі не вирішили. Фото: Кадр із відео Проблема з водою у Донецьку не вирішується
06 грудня, 10:30
Розділені війною: Чоловік у ЗСУ, жінка з дитиною у Польщі. Як знайти спільну мову ► Розділені війною: Чоловік у ЗСУ, жінка з дитиною у Польщі. Як знайти спільну мову ►
05 грудня, 13:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама