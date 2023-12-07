У Селидовому запрацювала лікарня після ракетного удару армії РФ

Наслідки обстрілу лікарні в Селидовому 20 листопада. Фото: Селідівська МВА

У Селидовому відновила роботу центральна лікарня після ракетного удару окупантів. Як відомо, через обстріл у закладі знищено десятки одиниць техніки, зокрема рентген та УЗД-апарати. Про це розповів директор Селидівської центральної міської лікарні Ігор Кіяшко, повідомляє «Суспільне».



«Повністю вціліле обладнання перенесли до головного корпусу з поліклініки, інфекційного відділення, зруйнованого ворожим обстрілом. Облаштували у пристосованих приміщеннях робочі місця фахівців поліклініки і вже понад тиждень повернулися до штатного режиму прийому хворих на поліклінічне відділення», — зазначив він.



За його словами, всі відділення працюють, як і працювали, крім інфекційного відділення. Однак Кияшко наголосив, що наразі тривають ремонтні роботи, щоб створити умови у нових палатах для інфекційних хворих.



Директор лікарні не знає точної шкоди від обстрілу росіян, керівництво лікарні шукає бюджетні кошти та благодійників, які б допомогли купити нове обладнання.



Нагадаємо, російська армія ввечері, 20 листопада, в черговий раз атакувала Селидове Донецької області. Внаслідок удару по лікарні одна людина загинула та 8 постраждали.