В Донецкой области из-за обстрела РФ в шахте пропал свет: 35 горняков оказались под землей

В Донецкой области в результате боевых действий одна шахта осталась без света. Это произошло сегодня, 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за боевых действий обесточились воздушные линии 110 кВ в Донецкой области. Без напряжения – населенный пункт и шахта», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что 35 находившихся в шахте рабочих выводят на поверхность.



Напомним, 30 ноября в Донецкой области из-за обстрела была обесточена шахта, в которой находились 47 работников.