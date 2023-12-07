Через обстріл РФ не працюють 2 блоки ТЕС у прифронтовій зоні — Міненерго

Окупанти завдали удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні сьогодні, 7 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, два енергоблоки припинили роботу.



У Міненерго додали, що через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.



Нагадаємо, на Донеччині в результаті бойових дій одна шахта залишилася без світла.