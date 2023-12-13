Донецк, Луганск и не только: Главные события 13 декабря

Общество



Центральная избирательная комиссия России утвердила положение об особенностях подготовки и проведения «выборов» президента РФ на оккупированных территориях Украины. Так «избирательным комиссиям» в оккупации разрешат определить перечень документов, которые можно использовать на голосовании вместо российского паспорта. А также сократят время голосования «для обеспечения безопасности сотрудников и избирателей». На самих участках запретят делать фото и видеосъемку всем, помимо аккредитованных журналистов.



В Мариуполе часть города осталась без отопления из-за остановки котельной «Западная». Эта котельная отапливает большую часть Центрального района. Так что без отопления остались еще дополнительно тысячи мариупольских семей. Котельная выходит из строя уже не впервые с момента запуска в ноябре.



В Макеевке с 11 декабря было приостановлено водоснабжение. Местные «власти» пообещали, что 13 декабря возобновится подача воды.



На временно оккупированной Донецкой области произошла масштабная кибератака на интернет-ресурсы и серверную инфраструктуру «Углетелекома» и других операторов связи.



Права человека



Российский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова. Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов погиб один человек, ранены еще семь, повреждены три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

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