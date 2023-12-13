Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 грудня

Суспільство



Центральна виборча комісія Росії затвердила положення щодо особливостей підготовки та проведення «виборів» президента РФ на окупованих територіях України. Так, «виборчим комісіям» в окупації дозволять визначити перелік документів, які можна використовувати на голосуванні замість російського паспорта. А також скоротять час голосування «для забезпечення безпеки працівників та виборців». На самих ділянках заборонять робити фото та відеозйомку всім, окрім акредитованих журналістів.



У Маріуполі частина міста залишилася без опалення через зупинку котельні «Західна». Ця котельня опалює більшу частину Центрального району. Тож без опалення залишилися ще додатково тисячі маріупольських сімей. Котельня виходить із ладу вже не вперше з моменту запуску у листопаді.



У Макіївці з 11 грудня було припинено водопостачання. Місцева «влада» пообіцяла, що 13 грудня відновиться подача води.



На тимчасово окупованій Донецькій області відбулася масштабна кібератака на інтернет-ресурси та серверну інфраструктуру «Вуглетелекому» та інших операторів зв'язку.



Права людини



Російський військовий суд виніс вирок у кримінальній справі проти військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова. Його засудили до 18 років позбавлення волі з відбуванням перших 3 років у в'язниці, а решті покарання - у виправній колонії суворого режиму.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті обстрілів загинула одна людина, поранено ще сім, пошкоджено три житлові будинки і три об'єкти цивільної інфраструктури.

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