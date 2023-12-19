Сегодня из аэропорта «Борисполь» вылетел Boing в Европу

Из международного аэропорта «Борисполь» вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Фото: Facebook / Boryspil

19 декабря 2023 около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта «Борисполь» в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express, сообщила пресс-служба аэропорта.



Рейс прошел согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, без пассажиров или груза на борту.



«С момента закрытия воздушного пространства Украины 24 февраля 2022 года воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту Борисполь, проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание. Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта Борисполь с начала войны», — отметили в МА «Борисполь».



Напомним, 1 декабря, глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт «Борисполь» снова будет отправлять и принимать воздушные суда.