Сьогодні з аеропорту «Бориспіль» вилетів Boing до Європи

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" вилетів Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express. Фото: Facebook / Boryspil

19 грудня 2023 року близько 9 ранку було виконано технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту в Європі на запит експлуатанта – української авіакомпанії Skyline Express, повідомила пресслужба аеропорту.



Рейс пройшов згідно з директивами, які діють на час запровадження воєнного стану в Україні, без пасажирів чи вантажу на борту.



«З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту Бориспіль, проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування. Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту Бориспіль з початку війни», — зазначили в МА «Бориспіль».



Нагадаємо, 1 грудня, голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що незабаром аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна.