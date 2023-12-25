Через месяц будет готов законопроект о призыве мужчин за границей

Народные депутаты готовят новый законопроект о мобилизации, который будет представленный в январе 2024 года. В частности, мужчины призывного возраста, находящиеся за границей, должны будут пройти идентификацию в ТЦК. Об этом рассказал депутат от «Батькивщины», член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведке Вадим Ивченко.



По его словам, если мужчина не пройдет идентификацию - будут последствия. Например, не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт никто нового не предоставит, а также банковские операции.



«То есть физически тот человек, который находится за границей, он должен пройти эту идентификацию. Если у нее все в порядке, она уехала за границу по определенным документам. Вы же видите, кстати, Генеральный штаб просит убрать из демобилизации людей, точнее, убрать тех, кто не подлежит мобилизации, людей со второй группой инвалидности. То есть фактически, если ты уехал с третьей группой или со второй, то, согласно новому (будущему – ред.) закону, все равно ты проходишь военный учет, но уже ты будешь тем человеком, который, возможно, будет мобилизован», - рассказал нардеп.



Ивченко отметил, что в Украине будет вводиться обязательное обучение для людей с 17 до 20 лет. То есть, человек должен будет пройти определенные курсы стрельбы, физической подготовки, теории и так далее.



Напомним, правила мобилизации должны быть понятны для всех граждан, а служба в армии не должна восприниматься как наказание.