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Через місяць буде готовий законопроєкт про призов чоловіків за кордоном

25 грудня 2023, 16:50

Через місяць буде готовий законопроєкт про призов чоловіків за кордоном

Народні депутати готують новий законопроєкт про мобілізацію, який буде представлений у січні 2024 року. Зокрема, чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, мають пройти «ідентифікацію» в ТЦК. Про це розповів депутат від «Батьківщини», член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За його словами, якщо чоловік не пройде ідентифікацію — будуть наслідки. Наприклад, не надаватимуться консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт ніхто нового не надасть, а також банківські операції.

«Тобто фізично та людина, яка перебуває за кордоном, вона має пройти цю ідентифікацію. Якщо в неї все в порядку, вона виїхала за кордон по певних документах. Ви ж бачите, до речі, Генеральний штаб просить, щоб прибрати з демобілізації людей, точніше, прибрати тих, хто не підлягає мобілізації, людей з другою групою інвалідності. Тобто фактично, якщо ти виїхав з третьою групою або з другою, то, згідно з новим (майбутнім – ред.) законом, все одно ти проходиш військовий облік, але вже ти будеш тією людиною, яка, можливо, буде мобілізована», — розповів нардеп.

Івченко зазначив, що також в Україні запроваджуватиметься обов'язкове навчання для людей з 17 до 20 років. Тобто людина повинна буде пройти певні курси стрілянини, фізичної підготовки, теорії тощо.

Нагадаємо, правила мобілізації мають бути зрозумілими для всіх громадян, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання.

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