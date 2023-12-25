Камбин направил в Верховную Раду законопроект регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы

Камбин направил в Верховную Раду законопроект о мобилизации, который включает усилении ответственности за военные правонарушения и регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы

Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабинета министров в парламенте.

«Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы(рег. № 10378)», — написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, вместе с ним направлен и законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения» (№10379).