Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт, що регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби

Камбін направив до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію, який включає посилення відповідальності за військові правопорушення та регулюючий питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби.



Про це повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у парламенті.



«Кабінетом Міністрів України, як суб'єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (реєстр. № 10378)», - написав він у своєму телеграм-каналі.



Разом із ним направлено і законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України про посилення відповідальності за військові правопорушення» (№ 10379).